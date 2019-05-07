Эксперт: Летчики разучились ручному пилотированию

«Никакого опыта у летчиков, летающих сегодня на Boeing и Airbus, где есть программа, практически нет. Летчики разучились ручному визуальному пилотированию», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский. Он объяснил, почему версия о вине экипажа в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» стала доминирующей.

Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский считает, что проблемы с подготовкой пилотов гражданской авиации существуют не только в России, но и за рубежом. По его словам, раньше человек набирался опыта, повышая шаг за шагом свою квалификацию. Однако сейчас пилотам не хватает практики визуального управления самолетом. Без помощи современных программных и автоматных средств, которые берут на себя функции пилотирования. Он полагает, что версия о вине экипажа в трагедии с Sukhoi Superjet 100 вполне обоснована.

Ранее стало известно: в уголовном деле о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» основной является версия о действиях пилотов. Предполагается, что экипаж, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

«Визуальная лестница» обучения давала практику ручного пилотирования самолетом. В среднем летчик получал первый класс через 10 лет работы», – пояснил Малиновский.

По его словам, «обретение навыка пилотирования по приборам при невидимости горизонта, неба, земли визуально требует тренировки в десятки раз большей, чем навык пилотирования в условиях видимости за остеклением пилотской кабины». «Навыки отрабатывались до автоматизма в течение десяти лет», – подчеркнул эксперт.

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Малиновский добавил, что пилоты за время перелета, например, из Москвы в Нью-Йорк, лишь одну-две минуты физически управляют самолетом в начале и в конце полета, а все остальное время самолет управляется при помощи программ.

«Одна-две минуты – вот и вся практика за весь полет. За несколько тысяч часов полетов реальный налет пилотов составляет несколько часов. Какой это опыт? Никакого опыта у летчиков, летающих сегодня на Boeing и Airbus, где есть программа, практически нет. Летчики разучились ручному визуальному пилотированию. Этого навыка нет в мозге, надо возвращать его», – пояснил Малиновский.

Кроме этого, в России проблема усугубляется тем, что авиакомпании «экономят на штатном расписании пилотов». «Умышленно летный состав сокращают на 20%, чтобы сэкономить деньги. Поэтому летчики летают с перегрузкой. Идет утомляемость, из-за усталости у пилотов плохая реакция, они плохо определяют положение самолета в пространстве. Это тоже ведет к катастрофам», – считает эксперт.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.