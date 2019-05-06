В каком месте самолета больше шансов выжить при катастрофе?

Большинство погибших пассажиров рейса Москва – Мурманск сидели в хвосте «Суперджета». Между тем принято считать, что как раз в хвосте пассажирских самолетов сидеть безопаснее, чем впереди. Эта тема обычно вызывает споры между экспертами и статистикой. Большинство летчиков скажет, что «безопасность» одних мест перед другими преувеличена – все зависит от характера катастрофы. Однако исследования свидетельствуют, что действительно вероятность выжить заметно выше, если пассажир сидит в хвостовом отделении.

Именно к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного еще в 2007 году журналом «Популярная механика»: среди тех, кто сидел в зоне, находящейся позади крыла, за все случаи исследованных журналом аварий выжило 69% пассажиров, в средней зоне – 56%, а в передней только 49%.

Анализировалась статистика аварий американских пассажирских лайнеров после 1971 года. Разумеется, в расчет брали только те катастрофы, в которых хотя бы часть людей выжила. Как правило, это случалось при взлете или посадке. В 2015 году был проведен новый анализ. Исследовались 17 авиапроисшествий с лайнерами, произошедших с 1985 года. Вывод оказался практически идентичен предыдущему. Правда, разница оказались меньше. Среди тех, кто сидел в задней части самолета во время катастрофы, было зафиксировано 32% случаев летального исхода, в средней – 39%, а в передней – 38%.

Таким образом, центр и хвост можно считать чуть безопаснее. Согласно все той же статистике, больше всего людей погибает в результате пожара уже после остановки самолета. При этом пламени, чтобы добраться от баков с топливом до салона, в среднем требуется 90 секунд. Недаром именно такой срок установлен в России нормативами для покидания салона в случае аварии. То есть наибольшие шансы получают те пассажиры, которые сидят в пределах пяти рядов от выхода.

Такое мнение одним из первых высказал известный американский исследователь и авиаэксперт Дэниэл Джонсон, изучивший обстоятельства свыше 90 авиационных катастроф. В своей книге «Советы авиапассажирам: Соблюдение правил безопасности полета и спасение в аварийных ситуациях» он советует занимать кресла в той части самолета, которая находится над крыльями или в хвостовой части.

«Кроме того, кресло, расположенное ближе к выходу, в какой бы зоне самолета оно не располагалось, более безопасно по сравнению с удаленными от выхода», – отмечает Джонсон. «Если ваш полет пройдет над водным пространством, а у вашего самолета все двигатели размещаются в хвосте, тогда при посадке на воду ваши шансы на спасение увеличиваются, если вы будете сидеть в надкрыльной части самолета», – отмечает он. Суть в том, что при ударе о воду теоретически хвост может отвалиться, а вот крылья могут амортизировать.

Согласно выводам Джонсона, в 66,8% аварий спасшиеся пассажиры сидели в хвосте самолета, в 28,5% – в носовой части, в 4,7% – в средней.

Однако эту точку зрения, к примеру, не разделяет заместитель генерального директора – начальник летно-испытательного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ГосНИИ ГА), Герой России Рубен Есаян.

«Угадать невозможно. Возьмите катастрофу самолета Ту-154 в начале 90-х годов в Пулкове, где была жесткая посадка до полосы: обломался хвост и те, кто сидел близко к нему, получили травмы, увечья и даже погибли», – цитирует Есаяна «Российская газета».

Схожее мнение изданию высказал и Валерий Шелковников – член правления Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов»: «Специалисты давно исследуют этот вопрос и однозначно говорят: нет такой рекомендации, какое место в самолете самое безопасное».

Шелковников дает рекомендацию другого рода: если есть возможность – летать прямыми рейсами, чтобы избежать промежуточных посадок, поскольку «с момента зарождения авиации 50-60% всех авиационных происшествий происходят на этапах захода на посадку и при самой посадке». Кроме того, выбирать надо крупные самолеты. В салоне надо сразу обратить внимание на то, где запасные выходы, кислородная маска и так далее. «Обязательно надо быть пристегнутыми: это гарантия от неприятностей при попадании в болтанку. И ни в коем случае не напивайтесь в самолете! Пьяный не спасется», – подчеркивает эксперт.