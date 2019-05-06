Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что пилоты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Героизм и раздолбайство российской авиации

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

            Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»   6 мая 2019, 21:35
            Фото: City News Moskva/Global Look Press
            Текст: Алексей Нечаев

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            «К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево.

            В понедельник была предварительно названа непосредственная причина смерти большинства жертв крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – они отравились продуктами горения. Об этом заявил Следственный комитет.

            Что же касается причин гибели столь большого числа жертв, то СК перечислил несколько версий, в том числе недостаточную квалификацию наземных служб, в частности – пожарных расчетов. И здесь мнения специалистов расходятся.  

            Одни указывают на то, что пожарные службы после приземления самолета прибыли на место в пределах норматива, в течение трех минут. Однако тогда возникает вопрос: почему они не встречали самолет еще до посадки и вовремя ли они в таком случае получили приказ?

            Другие специалисты, напротив, отмечают успешную работу пожарных. То, что носовая часть самолета не сгорела, на их взгляд, – это результат работы пожарных: они потушили все, что смогли.

            О том, насколько убедительно такое мнение, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал бывший замначальника управления развития аэропортов министерства гражданской авиации СССР, а ныне гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

            Виктор Горбачев (фото: Мир24/YouTube)
            Виктор Горбачев (фото: Мир24/YouTube)

            ВЗГЛЯД: Виктор Иванович, правильно ли мы понимаем, что при аварийной посадке самолета пожарные расчеты уже должны стоять вдоль взлетно-посадочной полосы и быть готовы к возможному возгоранию лайнера?

            Виктор Горбачев: Однозначно. Если это аварийная посадка – то и пожарные, и аварийно-спасательные службы, и кареты скорой помощи, и пассажирские автобусы для эвакуации людей в безопасное место должны быть у ВПП.

            ВЗГЛЯД: Некоторые летчики говорят, что службы спасения не должны стоять возле ВПП, чтобы их не снесло во время аварийной посадки, ведь самолет может садиться в неуправляемом режиме. Насколько они правы?

            В. Г.: Это заблуждение. Почему им не стоять в начале, на торце – возле зоны безопасности, длина которой составляет 300 метров? Ведь воздушное судно садится не прямо в торец, у него же есть зона снижения и приземления.

            ВЗГЛЯД: Как бы вы в таком случае оценили действия пожарной команды?

            В. Г.: Трудно судить по записям, которые сделаны на смартфоны, ничего толком не определишь. Но мы видим, как жестко садилось и подпрыгивало воздушное судно, как оно уже без шасси опустилось на брюхо и начало чертить по полосе двигателями, из-за чего произошло возгорание. 

            Машины пожарной безопасности в этот момент уже должны были двигаться в эту сторону, потому что допускать такое горение категорически нельзя. Во-первых, его придется тушить дольше. Во-вторых, люди задохнутся и сгорят. Момент был явно упущен.

            ВЗГЛЯД: В течение какого срока после аварийного сигнала от экипажа они должны прибыть к полосе? И кто в подобных случаях в аэропорту отвечает за организацию работы службы?

            В. Г: За это отвечает начальник аварийно-спасательной службы, в которую входят и сами спасатели вместе со специальными средствами, и пожарная часть. Также за это отвечают заместители гендиректора по безопасности и аэродромному обеспечению. И конечно, сам генеральный директор.

            Люди, которые работают в пожарной службе, даже если нет катастрофической ситуации, все равно должны прибыть в любой конец аэродрома в течение трех минут и оказаться около воздушного судна. Тушить, не тушить – не важно, но они должны оказаться в момент аварийной посадки там. Вместе с пожарными должна прибыть скорая помощь и спасательные средства, которые обеспечивают эвакуацию.

            ВЗГЛЯД: Как меняется работа аэропорта в момент, когда воздушное судно подает сигнал бедствия?

            В. Г.: Командир воздушного судна сообщает, что ему нужно вернуться. Он сообщает об этом диспетчеру. Даже если радиообмен не идет, у пилота все равно есть кнопка SOS. Но самостоятельно он сесть не может, поскольку вокруг тоже летают самолеты – в Шереметьево высокая интенсивность полетов.

            Далее диспетчер сообщает руководителю полетов об аварийной посадке борта, его направление. При этом у руководителя полетов в такой ситуации все регламентировано, расписано буквально по словам – кому и что говорить. Он моментально сообщает дежурному аварийно-спасательной службы по радиосвязи о возвращении борта, его номер и просит об обеспечении аварийной посадки. В это время ни прилетов, ни отлетов нет – всех убирают.

            К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть.

            ВЗГЛЯД: Но на любительских видеозаписях мы ничего подобного не видим. Самолет горит, люди спускаются по трапу и бегут в разные стороны по траве.

            В. Г.: Да, мы видели, как самолет подпрыгнул и загорелся, видели, как по трапу спускаются люди.

            Когда люди спустятся, их должны встречать и сопровождать сотрудники аэропорта. Ведь человек в панике не знает, куда бежать.

            При этом возможен взрыв самолета, потому что у него полные баки топлива. Людей должны были моментально посадить в автобус и увезти. А если есть пассажиры с детьми, инвалиды, хромые? Они ползком должны спасаться?

            Существуют федеральные авиационные правила, которые в точности регламентируют действия аварийно-спасательных и пожарных служб. Все расписано, только соблюдай.

            Следствие должно назвать имена всех ответственных за случившееся. Кроме того, должны выйти приказы Министерства транспорта и Росавиации с подробными инструкциями, в которых должны проанализировать результаты расследования – для предотвращения подобных ситуаций. Кроме того, необходимы дополнительные учебные тренировки.

            ВЗГЛЯД: Вы работали в министерстве в советское время. Что было бы по итогам такой катастрофы тогда?

            В. Г.: Такое происшествие не могло произойти во времена гражданской авиации СССР, иначе бы полетели с должностей все: от начальника смены до заместителя министра.


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