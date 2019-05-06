Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

До начала пожара в борт попала молния, однако люди не паниковали, оставались на своих местах. Юлия Марченкова с седьмого ряда решила отстегнуть ремни от себя и своего 12-летнего сына и побежала в начало салона, сообщает Telegram-канал Mash.

Бортпроводники попытались вернуть ее на место, но она не послушалась. В итоге они выбрались из самолета первыми.

Женщина работает программистом в полиции Мурманской области, муж – в местном УБЭП.

В воскресенье «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек. Погиб 41 человек.

Известно, что среди погибших, в частности, хирург из Мурманской области Евгений Новиков и его дочь. Его жена за полгода до этого потеряла племянницу при стрельбе в керченском колледже.