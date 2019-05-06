Учитель потеряла семью в SSJ-100 через полгода после гибели племянницы в колледже в Керчи

Учительница английского языка из Мурманска Ксения Новикова полгода назад потеряла племянницу при стрельбе в керченском колледже, а спустя полгода в авиакатастрофе в Шереметьево погибли ее 40-летний муж и 12-летняя дочь.

«Я только прилетела в Москву. Сейчас выхожу из самолета и еду на опознание. Я узнала о случившемся по телевизору, когда самолет только начал гореть. Я сразу же приехала в аэропорт. Я до последнего надеялась, что муж с дочкой живы», – приводит ее слова «Комсомольская правда».

Портал отмечает, что ее муж Евгений был одним из лучших хирургов в Полярном Мурманской области, в столицу поехал на конференцию медиков, а дочь взял с собой, чтобы погулять в свободное время по Москве.

«Мой муж был замечательный врач. Мы с ним прожили 13 лет. Можете у тысяч пациентов спросить, которых он вылечил», – рассказала Ксения Новикова.

По ее словам, дочка была отличницей, занималась спортом, имела второй взрослый разряд в плавании.

«Везде была чемпионкой. Красавицей. Умницей. Это самые светлые люди, которых сейчас со мной рядом нет», – сказала она.

По ее словам, в Керчи она потеряла племянницу – дочь своей сестры.

«Я летала на похороны со всей семьей. Была там вместе с сестрой, поддерживала ее. А теперь это все коснулось меня и моей семьи», – рассказала Новикова.

Друзья семьи уже организовали сбор денег, чтобы помочь женщине.

По словам подруги Ксении Екатерины, Новиковы были родом из Керчи.

«Женя – хирург от бога, начальник санчасти. Болел работой, горел на ней. Спасал и моего папу. И никогда не оставался равнодушным к чужой беде. Думаю, даже если бы у него была возможность выбраться из горящего самолета, он не сделал бы этого, пока не спас других. Мало таких людей у нас, и те уходят... Дочка у них был ангелочек. Летом ей должно было исполниться 13 лет», – рассказала Екатерина.

По ее словам, Евгений Новиков много летал. Они с дочкой сидели на местах 14D, 14E в хвостовой части салона.

В воскресенье «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек из 78.

В качестве основных версий трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших техосмотр, неисправность самолета, неблагоприятные метеоусловия. Первые расшифрованные данные параметрического самописца подтверждают удар молнии и отказ автоматики, после чего самолет очень плохо приземлился, хотя заход на посадку, как предполагается, был штатным.