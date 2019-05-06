Названы основные версии трагедии в Шереметьево

Среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета 5 мая 2019 года», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Глава ведомства лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела.

Работающие на месте трагедии эксперты совместно с представителями МАК изъяли для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, также отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера; неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

О том, что происходило на борту, рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.