Озвучены первые выводы расследования по катастрофе «Суперджета»

Согласно предварительным данным по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево, бортовой самописец Sukhoi Superjet 100 зафиксировал удар молнии в воздушное судно, после чего произошел отказ бортовых электронных систем.

«Удар молнии в воздушное судно был, это зафиксировал самописец. Также был зафиксирован отказ бортовых электронных систем», – говорится в Telegram-канале 112.

Отмечается, что была «крайне плохая посадка» с резкими изменениями значений по высоте и скорости, при которых «у пилотов не было шансов посадить самолет без повреждений».

По данным Telegram-канала, других предпосылок, кроме отказа электроники, для экстренной посадки не было. Таким образом, командир воздушного судна «мог запросить эшелон и летать до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении».

В связи с этим основной версией на данный момент называется ошибка пилота.

Среди основных версий трагедии ранее называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, которые проводили техосмотр, также рассматривается вероятность неисправности лайнера и неблагоприятных метеоусловий.

Командир самолета Денис Евдокимов говорил, что из-за удара молнии пропала радиосвязь.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41.

Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов в связи с трагедией.