Командир «Супреджета» рассказал о проблемах со связью после удара молнии

Командир совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказал, что из-за удара молнии пропала радиосвязь и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.

По словам Евдокимова, «из-за молнии произошла потеря радиосвязи» и переход на аварийный режим управления. Он отметил, что связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой, передает ТАСС.

«Несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать», – пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета».