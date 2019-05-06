Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров «Суперджета»

В Минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, которые находятся в столичных больницах.

«По состоянию на 10 утра госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом (состоянии), трое – в состоянии средней тяжести», – сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает ТАСС.

Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.