Появились новые данные о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

Сгоревший в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 попал в грозовой фронт, вследствие чего был полностью выведен из строя автопилот; посадка в ручном режиме была совершена с ошибками, сообщили источники со ссылкой на предварительные выводы расследования.

«Самолет рейса SU 1492 попал в грозовой фронт, произошла наводка магнитных полей, что полностью вывело из строя автопилот и связанные с ним системы. Посадка производилась в ручном режиме», – сообщается в Telegram-канале 112.

Утверждается, что пилоты совершили посадку с ошибками. В итоге произошел жесткий контакт с взлетно-посадочной полосой, разрушение конструкции, в том числе топливного бака, с последующим воспламенением.

В момент разрушения конструкции перегрузка превысила 5G, говорится в сообщении со ссылкой на предварительные итоги расследования после изучения параметрического самописца.

Речевой самописец еще не расшифрован.

Ранее также сообщалось, что самописец подтвердил попадание в самолет молнии, однако утверждалось, что лайнер крайне плохо сел, хотя заход на посадку был штатным.

СК рассматривает среди основных версий трагедии недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

В воскресенье SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 спасены.