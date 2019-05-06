Источник: До соприкосновения с полосой посадка «Суперджета» шла штатно

6 мая, понедельник | Последнее обновление — 18:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:С самолетом Симферополь – Москва потеряна радиосвязь
Разделы
Может ли торговля наладить отношения России и США
Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека
Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»
Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат
«Суперджет» сгорел при посадке
Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
Глобализация по-китайски и новое неприсоединение
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 8 комментариев
«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook