Источник: До соприкосновения с полосой посадка «Суперджета» шла штатно

Экстренная посадка сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 до того, как он соприкоснулся со взлетно-посадочной полосой, проходила штатно, сообщил источник в авиационной отрасли.

«То, что мы наблюдали, а именно заход на посадку по глиссаде – это ситуация штатная, хотя и в аварийном режиме. Скорость самолета была 274 км/ч, это штатная посадка для такого типа воздушного судна. На момент посадки в баках самолета оставалось порядка 10 тонн топлива», – передает его слова ТАСС.

Он указал, что самолет при взлете тратит около двух с половиной тонн топлива, полная загрузка баков – 12,4 тонны. В воздухе самолет находился 28 минут, после чего стал заходить на посадку.

«Ситуация, при которой в самолет попадает молния, достаточно распространенная, и не является критической. Если происходит отключение бортовых систем, то всегда есть резервные, и КВС (командир воздушного судна) принимает решение о ручном управлении», – рассказал он.

По его словам, теоретически командир самолета в воздухе мог находиться достаточно долго, выработать топливо и после этого совершать посадку.

«Раз было принято решение сажать самолет незамедлительно, то на это были веские причины – либо полный отказ систем самолета, его плохая управляемость и полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта. SSJ-100 сконструирован так, что он не может сбросить топливо, оно только вырабатывается в воздухе», – сказал он.

Источник пояснил, что в районе аэропорта Шереметьево оживленное воздушное движение, без связи находиться в воздухе на малых высотах опасно – это могло создать угрозу столкновения самолетов в воздухе.

При посадке экипаж максимально пытался посадить его штатно, посадка не вызывала никаких опасений.

«Следствию предстоит выяснить, успел ли экипаж включить реверс и начать торможение, а также насколько хорошим было сцепление взлетно-посадочной полосы с шасси, по какой причине произошел подскок самолета и последующий сильный удар о бетон», – сказал источник.

Ранее были озвучены первые выводы расследования о крушении «Суперджета», из которых следовало, что самолет крайне плохо сел – с резкими изменениями значений по высоте и скорости. Этому предшествовал отказ электроники после удара молнии.

Среди основных версий трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 человек.