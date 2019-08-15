Экипаж аварийно севшего в поле возле Жуковского самолета отстранили от полетов

Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний», в четверг совершивший экстренную посадку в кукурузном поле возле подмосковного Жуковского, отстранен от полетов на время проверки, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки», – сообщили РИА «Новости» в авиакомпании.

«Это стандартная процедура», – добавила представитель авиаперевозчика.

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Ранее в четверг сообщалось, что общий налет 41-летнего Дамира Юсупова, командира воздушного судна, превышает три тысячи часов. Второму пилоту самолета Георгию Мурзину 23 года, его общий налет составляет 600 часов.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.