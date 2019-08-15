Стало известно об опыте пилотов аварийно севшего в поле возле Жуковского самолета

Общий налет Дамира Юсупова, командира воздушного судна, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле возле подмосковного Жуковского, превышает 3 тыс. часов, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Именно благодаря профессионализму и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий», – передает ТАСС заявление авиакомпании.

Сообщается, что Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению «Аэронавигация».

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Второму пилоту самолета Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Принят на работу в авиакомпанию в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

В авиакомпании добавили, что эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

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