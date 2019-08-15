Названо окончательное число пострадавших при посадке самолета в поле под Жуковским

В результате аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Московской области пострадали 55 человек, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей», – передает ТАСС сообщение подмосковного главка МЧС.

В ведомстве добавили, что шесть человек госпитализированы.

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Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле заявили, что считают героями пилотов, посадивших в подмосковном поле лайнер А321. Власти в кратчайшие сроки выполнят формальности для награждения пилотов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.