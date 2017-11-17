Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Валяние в грязи обеспечило американцам моральную победу

«Три дня музыки и мира» могли привести к трагедииФото: Warner Bros/Zuma/Global Look Press
Ровно 50 лет назад начался легендарный фестиваль «Вудсток», ставший для США историческим событием. Он мог стать чем-то совсем другим – кровавой трагедией, тем более, что изначально о нем отзывались как об угрозе для всей Америки. Что за конфликт скрывался за «Вудстоком»? Почему его называли «коммунистическим шабашем»? И какую роль во всем этом сыграл Рокфеллер? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...

А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
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    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

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    Чем отличились послы США в России

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков
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              Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы  (фото: МЧС России/ТАСС)
              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы  (фото: МЧС России/ТАСС)
              Самолет летел из Жуковского в Симферополь  (фото: Olga Shavrova/vk.com/otpechatok_teni/Global Look Press)
              А321 начало трясти сразу после взлета, в салоне мигали лампы, потом заглохли двигатели и через несколько минут произошла жесткая посадка  (фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press)
              Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта  (фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press)
              Попадание птиц в турбины двигателей самолетов отнюдь не редкость. Однако не все происшествия заканчиваются столь удачно  (фото: )
              Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал экипаж самолета героями  (фото: Baza/youtube.com)
              Общий налет 41-летнего Дамира Юсупова, командира воздушного судна, превышает три тысячи часов. Второму пилоту самолета Георгию Мурзину 23 года, его общий налет составляет 600 часов  (фото: Baza/youtube.com)

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              Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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              Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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              В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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