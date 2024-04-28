Журналист AP задержан в Мурманской области по подозрению в экстремизме

Tекст: Вера Басилая

В сообщении Associated Press говорился, что у Карелина есть гражданство России и Израиля, и он работал, в том числе, с другими зарубежными СМИ.

По данным издания, он задержан в пятницу, его обвиняют в экстремизме. Сам Карелин свою вину отрицает, передает ТАСС.

Ранее арестовали продюсера новостной службы Reuters Константина Габова арестовали за публикацию на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения иноагента и экстремистской организации ФБК*).

До этого журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске за распространение ложных сведений о ВС России, позже его отправили под домашний арест.