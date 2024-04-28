Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Журналист AP задержан в Мурманской области по подозрению в экстремизме
Американское информационное агентство Associated Press (AP) выразило обеспокоенность в связи с задержанием в Мурманской области сотрудничавшего с ним журналиста Сергея Карелина.
В сообщении Associated Press говорился, что у Карелина есть гражданство России и Израиля, и он работал, в том числе, с другими зарубежными СМИ.
По данным издания, он задержан в пятницу, его обвиняют в экстремизме. Сам Карелин свою вину отрицает, передает ТАСС.
Ранее арестовали продюсера новостной службы Reuters Константина Габова арестовали за публикацию на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения иноагента и экстремистской организации ФБК*).
До этого журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске за распространение ложных сведений о ВС России, позже его отправили под домашний арест.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ