Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Солиста «Коррозии металла» Троицкого привезли в суд
Солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого доставили в Нижегородский районный суд, где будет решаться вопрос о наказании за демонстрацию нацистской символики.
Как отметил сам Троицкий, музыканты не пропагандировали нацистскую символику, а претензии могли возникнуть к «черепам и костям», которые являются элементами их одежды, передает РИА «Новости».
Известно также, что в суд также доставлены два гитариста группы – Дани и Рэм.
Напомним, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и другие участники коллектива были задержаны правоохранительными органами в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.