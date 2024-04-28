Солиста «Коррозии металла» Троицкого привезли в суд

Tекст: Александра Юдина

Как отметил сам Троицкий, музыканты не пропагандировали нацистскую символику, а претензии могли возникнуть к «черепам и костям», которые являются элементами их одежды, передает РИА «Новости».

Известно также, что в суд также доставлены два гитариста группы – Дани и Рэм.

Напомним, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и другие участники коллектива были задержаны правоохранительными органами в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.

