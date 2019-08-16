Командир севшего в поле Airbus извинился перед пассажирами

Командир Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле возле Жуковского, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить до места назначения.

«Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать», – передает ТАСС слова Юсупова.

Ранее экипаж самолета вернулся в Екатеринбург. Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.

Напомним, ранее в пятницу в экстренных службах Подмосковья сообщили, что более 150 пассажиров самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, отказались лететь в Симферополь.

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