Большинство пассажиров севшего в поле под Жуковским самолета отказались от полета

Более 150 пассажиров самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, отказались лететь в Симферополь, сообщили в экстренных службах Подмосковья.

«От дальнейшего перелета по маршруту следования отказались 154 пассажира. Еще один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедово», – цитирует РИА «Новости» представителя служб.

По последним данным, за медицинской помощью после инцидента обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Ранее экипаж самолета вернулся в Екатеринбург. Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.

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