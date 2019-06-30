Начались выплаты компенсаций пострадавшим от паводка в Иркутской области

Пострадавшим от сильного паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации, сообщает пресс-служба правительства региона. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около 1 млрд рублей.

«Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 млн рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числятся 3,6 тыс. человек. Необходимые суммы переведены во все районы.

«Следующая задача – воссоздание жилья и инфраструктуры. Как только спадет вода, специалисты приступят к восстановлению водоводов, электросетей, дорог и мостов. Для этого уже стягиваются необходимые силы: специалисты, материалы, дорожная и строительная техника. На местах сегодня решают текущие проблемы: подвозят воду, проводят очистку мест, которые являются препятствием для схода воды. Как только вода сойдет, проведут санитарную обработку», – сообщает правительство региона.

Отмечается, что на время производства работ дети из пострадавших домов смогут поехать в детские лагеря, в том числе за пределами Иркутской области. «Я уже обсудил это с губернаторами СФО и они подтвердили, что готовы принимать наших детей и семьи и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию», – цитирует Левченко пресс-служба.

В субботу вечером в Иркутскую область, пострадавшую от паводка после сильных дождей, прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, а ФАС и МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».