Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области.

«Нужно незамедлительно, буквально сегодня, начать выплаты пострадавшим гражданам», – подчеркнул глава государства на совещании в Братске, напомнив, что правительство России уже приняло оперативное решение, «к работе подключилось казначейство, Центральный банк», передает ТАСС.

«Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил министр финансов [Антон Силуанов], они уже должны быть здесь, в регионе, но этого недостаточно; нужно, чтобы деньги до людей дошли – до каждого конкретного человека, до каждой семьи», – подчеркнул Путин.

«Поручаю руководителю региона – губернатору взять под самый строгий контроль», – сказал президент о помощи пострадавшим.

По его словам, «надо начать выплаты уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно».

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков.

В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации.