Путин прибыл в Иркутскую область

Президент Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В регион, страдающий от стихийного бедствия, президент прилетел поздно ночью (по местному времени), по пути из Японии, где завершился саммит G20.

Ожидается, что уже в аэропорту Братска Путин проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения, передает ТАСС.

Напомним, что в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков.

По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.

В субботу стало известно, что жертвами стихии в Иркутской области стали пять человек, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в экстренных службах.