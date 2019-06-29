Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до пяти

В результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в экстренных службах.

«Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось о трех погибших, включая ребенка. Электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3 тыс. 735 домов, где живут более 9 тыс. человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.