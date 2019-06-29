Число жертв паводка в Иркутской области выросло до трех человек

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до трех, включая ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в списки пострадавших внесен 351 человек, в том числе 33 ребенка, передает ТАСС.

«Три человека погибли, в том числе один ребенок. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно», – сказали в ведомстве.

В настоящий момент электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области с населением 11,2 тыс. человек.

«Организовано оказание адресной помощи населению по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости», – добавили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3 тыс. 735 домов, где живут более 9 тыс. человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.