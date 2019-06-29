Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим от паводка

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.

В частности, семьям погибших будет выплачен один млн рублей и средства на погребение, передает РИА «Новости».

Граждане, пострадавшие из-за наводнения, получат от 200 до 400 тыс. рублей, в зависимости от тяжести вреда здоровью. Также по 10 тыс. рублей выплатят тем, у кого пострадало жилье.

Кроме того, по 50 тыс. рублей заплатят за частично утраченное имущество и по 100 тыс. рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости.

Всего из резервного фонда правительства будет выделено 662 млн рублей. Списки граждан на получение финансовой помощи поручено представить правительству Иркутской области в МЧС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту докладывают о паводках в Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3 тыс. 735 домов, где живут более 9 тыс. человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.