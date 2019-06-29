Путину докладывают о ситуации с паводком в Иркутской области

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29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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            Путину докладывают о ситуации с паводком в Иркутской области

            29 июня 2019, 14:37

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президенту России Владимиру Путину докладывают о паводках в Иркутской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

            Песков сообщил, что президенту докладывают о ситуации в Иркутской области, передает РИА «Новости».

            На вопрос, планирует ли Путин посетить этот регион, Песков сообщил, что пока не может дать точный ответ.

            Между тем правительство Иркутской области сообщает, что паводком полностью разрушено девять мостов, еще шесть повреждены, но подлежат восстановлению.

            Кроме того, в районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

            Несмотря на повышение уровня воды, дорожники по возможности ведут восстановительные работы. Специалисты устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине дорожной части. В Нижнеудинском районе началось восстановление моста через реку Куйт.

            Из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в Тулуне затоплено около 6 км автодороги. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск в данный момент невозможен.

            Пока нет информации о состоянии паромных переправ в поселке Бельск Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причальные сооружения там разрушены, паромы затоплены.

            Сообщается также, что при паводке один человек погиб, трое пропали без вести, 16 человек госпитализированы.

            В то же время источник в правоохранительных органах уточнил, что числятся погибшими два человека – пенсионерка из Тайшетского района и мужчина, тело которого нашли в подтопленном доме города Нижнеудинска. Кроме того, при опрокидывании лодки в Тулунском районе течением унесло ребенка и пожилого мужчину, их тела не обнаружены.

            По данным минздрава региона, больницы в затопленных территориях работают в режиме ЧС, подъема инфекционных заболеваний не отмечается. Медпомощь оказывается в полном объеме.

            В Тайшете и Тулуне больницы находятся вне зоны затопления. В Нижнеудинске подтоплена одно из медучреждений, его работа приостановлена. В понедельник из Москвы ожидается доставка вакцин от гепатита А, дизентерии, а также бактериофаги. Там, где не работают аптеки, инсулин больным сахарным диабетом отпускают в больницах.

            Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3 тыс. 735 домов, где живут более 9 тыс. человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.


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