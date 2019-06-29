Путину докладывают о ситуации с паводком в Иркутской области

Президенту России Владимиру Путину докладывают о паводках в Иркутской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что президенту докладывают о ситуации в Иркутской области, передает РИА «Новости».

На вопрос, планирует ли Путин посетить этот регион, Песков сообщил, что пока не может дать точный ответ.

Между тем правительство Иркутской области сообщает, что паводком полностью разрушено девять мостов, еще шесть повреждены, но подлежат восстановлению.

Кроме того, в районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Несмотря на повышение уровня воды, дорожники по возможности ведут восстановительные работы. Специалисты устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине дорожной части. В Нижнеудинском районе началось восстановление моста через реку Куйт.

Из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, так как в Тулуне затоплено около 6 км автодороги. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск в данный момент невозможен.

Пока нет информации о состоянии паромных переправ в поселке Бельск Черемховского района и в Казачьей Бадарановке Нижнеудинского района. Предположительно, причальные сооружения там разрушены, паромы затоплены.

Сообщается также, что при паводке один человек погиб, трое пропали без вести, 16 человек госпитализированы.

В то же время источник в правоохранительных органах уточнил, что числятся погибшими два человека – пенсионерка из Тайшетского района и мужчина, тело которого нашли в подтопленном доме города Нижнеудинска. Кроме того, при опрокидывании лодки в Тулунском районе течением унесло ребенка и пожилого мужчину, их тела не обнаружены.

По данным минздрава региона, больницы в затопленных территориях работают в режиме ЧС, подъема инфекционных заболеваний не отмечается. Медпомощь оказывается в полном объеме.

В Тайшете и Тулуне больницы находятся вне зоны затопления. В Нижнеудинске подтоплена одно из медучреждений, его работа приостановлена. В понедельник из Москвы ожидается доставка вакцин от гепатита А, дизентерии, а также бактериофаги. Там, где не работают аптеки, инсулин больным сахарным диабетом отпускают в больницах.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в его зоне находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3 тыс. 735 домов, где живут более 9 тыс. человек, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта. По словам губернатора области, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 млн рублей.