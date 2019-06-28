Наводнение выгнало жителей сибирского города на крыши

В городе Тулун в Иркутской области в результате паводка подтопило порядка 880 частных домов, жители ждут спасателей на крышах, пишут СМИ со ссылкой на очевидцев.

Дамба, сдерживавшая напор воды на город, была прорвана в нескольких местах, сообщил местный житель Равиль Ахметов ТАСС.

«Вода, наверное, в течение двух часов поднялась метра на три. Это было очень быстро. Муниципалитет предупредили еще два дня назад, что вода придет, но подготовки никакой не было, и застало всех врасплох. Люди еще на крышах. Помогать им начали около двух часов назад», – сказал Ахметов.

Дамба полностью погрузилась под воду, также затопило автостанцию. Ахметов добавил, что в зоне подтопления оказались торговые центры, а люди начали массово закупать воду, так как ее должны отключить в 23.00 (18.00 мск).

«Многоэтажки подтопило в микрорайоне Угольщиков, сложная ситуация в микрорайоне ЛДК, он полностью затоплен, и центральная часть Тулуна затоплена, частный сектор», – сказал местный житель.

Другой житель города Игорь Скрябин пояснил, что были предупреждения о поднятии уровня воды в реке.

«Обходили дома, объезжали заранее. Но у нас многие не хотели дома покидать, боятся за имущество. В итоге к родственникам поехали, мы сейчас у родни на том (незатопленном) берегу с семьей», – сказал Скрябин.

Жителей Тулуна эвакуируют с левобережья, некоторые отправляются в пункты временного размещения, другие – к родственникам, некоторые остаются на крышах домов и ждут спасателей.

«Вода очень быстро пришла, такое ощущение, что за час буквально. Топит улицы, которые поближе к реке, там дома частные, стариков живет много. Где- то по середину заборов подтопило, в дома вода зашла, огороды в воде», – сообщила жительница Тулуна Наталья Капранова.

Напомним, эвакуация жителей Тулуна началась днем в пятницу. В МЧС сообщили, что один из горожан погиб во время ЧП.