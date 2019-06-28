Началась эвакуация жителей Иркутской области из-за паводка

Жителей города Тулун в Иркутской области МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать в связи с увеличением уровня вода из-за паводков, сообщили в ведомстве.

«В Тулуне начата эвакуация, предварительное оповещение проведено. Но по большей части население отказывается эвакуироваться», – рассказали в МЧС.

Количество подтопленных паводком домов в Иркутской области увеличилось, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По данным на 18.00 (13.00 мск) местного времени, в 27 населенных пунктах подтоплены 2 тыс. 757 домов с населением 7 тыс. 266 человек. Также подтоплены 13 мостов и 16 участков дорог», – добавили в ведомстве.

Также в 26 населенных пунктах из пяти районов (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Чунский и Черемховский районы) с населением 4 тыс. 700 человек в превентивных целях отключили энергоснабжение.

В социальной сети «ВКонтакте» МЧС сообщило, что «развернуто 17 пунктов временного размещения общей вместимостью 16 тысяч человек» и «организовано оказание адресной помощи населения по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости». Спасатели и медицинские работники ведут дежурство.

«Погиб один человек (женщина, унесло потоком воды в н.п. Рождественка Тайшетского района), неизвестна судьба 2 человек, из них одного ребенка (перевернулись на лодке в н.п. Евдокимово Тулунского района)», – напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области паводок привел к разрушению более десяти мостов, в результате чего в изоляции оказались 18 населенных пунктов.