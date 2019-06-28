В Иркутской области от внешнего мира оказались отрезаны 18 поселков

В Нижнеудинском районе Иркутской области паводок привел к разрушению более десяти мостов, в результате в изоляции оказались 18 населенных пунктов, сообщили в правительстве региона.

В результате обильных осадков, выпавших в Иркутской области, в регионе из берегов вышли реки, от паводка пострадали Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский районы, передает ТАСС.

«В [Нижнеудинском] районе на автомобильных дорогах разрушено больше десяти мостов, отрезанными от внешнего мира оказались 18 населенных пунктов», – отмечается в сообщении.

В городе Нижнеудинске подтоплено больше 1 тыс. жилых домов, один частный дом унесло течением. В зону подтопления попали три детсада, две школы, районная больница, кондитерская фабрика, несколько административных зданий.

Также подтоплена территория местного аэропорта. В городе отключены две электроподстанции, без электроснабжения остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация.

Напомним, в апреле неблагоприятные погодные условия привели к массовому аварийному отключению электроснабжения в 35 населенных пунктах Иркутской области.