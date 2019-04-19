В Иркутской области без света остались 35 населенных пунктов

Неблагоприятные погодные условия привели к массовому аварийному отключению электроснабжения в 35 населенных пунктах Иркутской области, сообщил Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

По состоянию на 02.30 мск пятницы из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег, метель, мокрый снег) без электричества оставались 11 тыс. 600 человек, в зону отключения попал 101 социально значимый объект, передает ТАСС.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 35 населенных пунктов Тайшетского, Чунского, Тулунского, Зиминского и Куйтунского районов», – уточнили в САЦ Минэнерго.

Отключения происходили в распределительных сетях 6-10 кВ. В настоящее время в регионе ведутся аварийно- восстановительные работы.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля по области ожидаются порывы ветра до 28 м/c, мокрый снег, метель и гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

Жителей региона предупреждают о вероятных временных отключениях электроэнергии для предотвращения коротких замыканий из-за перехлеста проводов.

Напомним, в начале марта свыше 120 тыс. жителей Новороссийска остались без электричества из-за аварии.