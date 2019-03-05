Авария обесточила Новороссийск

Свыше 120 тыс. жителей города Новороссийск в Краснодарском крае остались без электричества, авария произошла из-за повреждения выключателя на трансформаторе

«5 марта в 16.32... действием защит отключились первая и вторая системы шин <...> Причина – повреждение выключателя МВ 110 кВ ... трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 тыс. 600 человек), предприятия местной промышленности», – сообщило Минэнерго, передает ТАСС.

Отмечается, что все население города составляет 273 тыс. человек.

Местный портал «Наша газета» сообщил, что город якобы оказался обесточен полностью. Ситуацию прокомментировал замглавы Новороссийска Александр Яменсков: «В социальных сетях появилась информация о якобы теракте. Это ложная информация. Да, действительно, произошло возгорание на объекте энергоснабжения. Ситуация находится под контролем. На данный момент без света остаются Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако, а также частично Восточный район».

Издание «Югополис» утверждает, что из-за отключенного электричества на дорогах Новороссийска перестали работать светофоры, вследствие чего образовались огромные пробки.

По тем же данным, остановлена работа нескольких крупных предприятий. Глава управления ГО и ЧС по городу Игорь Васильев сообщил, что объекты соцсферы переведены на резервные источники питания.