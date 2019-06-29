Паводок в Иркутской области затопил федеральную трассу «Сибирь»

В результате паводка в Иркутской области в сибирском городе Тулун оказался затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Упрдор «Прибайкалье».

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с 18.00 (13.00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск движение сейчас невозможно, передает ТАСС.

«По состоянию на 09.30 (04.30 мск) вода продолжает прибывать. Затоплено около шести километров дороги в городе Тулуне. Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около трех метров», – говорится в сообщении «Упрдор «Прибайкалье».

В готовности у дорожной подрядной организации находится группировка сил и средств, создан запас скального грунта.

На 08.00 (03.00 мск) субботы уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг 13,57 метра при критической отметке в семь метров. В зону подтопления попали 17 тыс. 771 человек.

Накануне наводнение в Иркутской области выгнало жителей сибирского города Тулун на крыши. По словам очевидцев, вода в течение двух часов поднялась метра на три. В пятницу днем началась эвакуация населения города.

Ранее паводок в Иркутской области привел к разрушению более десяти мостов, в результате в изоляции оказались 18 населенных пунктов.