Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России.

Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита G20 в японской Осаке. На специальной пресс-конференции он рассказал, что доволен результатами мероприятия, несмотря на скептические ожидания. «То, что был скепсис, – это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность», – заявил Путин.

Он заверил, что Москва не станет просить о снятии санкций Запада, но если у США есть желание улучшить отношения с Россией, то Москва с готовностью ответит на него. По его словам, действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер. «Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», – сказал президент.

Одним из самых важных итогов саммита Путин назвал подтверждение всеми его участниками готовности работать над «совершенствованием мировой торговой системы, в том числе – над реформированием ВТО».

Однако большая часть пресс-конференции касалась личных встреч президента в кулуарах форума. На саммите Путин активно беседовал с глазу на глаз с мировыми лидерами, среди которых были президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие лидеры.

По его словам, консультации с Трампом были «полезными» , встреча была «хорошей, деловой, прагматичной», обсуждалась ситуация в различных регионах мира. В частности, речь шла о двусторонних экономических отношениях, которые, как отметил российский лидер, находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии. Однако Москва не собирается ни о чем просить Вашингтон в рамках торгово-экономических отношений, но определенные договоренности между сторонами уже есть.

Кроме того, президенты поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3, который через несколько лет настанет время продлевать, в противном случае договор утратит силу. Путин отметил, что пока рано говорить о том, приведет ли это к продлению договора.

Также обсуждался вопрос освобождения украинских моряков. «Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на «двадцатке», – сказал Путин, напомнив, что решения пока нет и нужно дождаться завершения судебного разбирательства.

В который раз звучала тема обвинений в адрес России о якобы вмешательстве в выборы США. «Мы говорили о Венесуэле, и говорили о выборах», – перечислил Путин.

Трамп в свою очередь назвал Путина «прекрасным парнем», а встречу «отличной». Он тоже раскрыл некоторые детали переговоров, назвав произошедшее «замечательной дискуссией».

Встречу с Мэй Путин назвал шагом в позитивном направлении и выразил уверенность, что России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения. Путин уточнил, что вопрос «отравления» Скрипалей в Солсбери всплыл после его интервью британской газете Financial Times. «Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что ни одна из британских фирм, несмотря на ухудшение отношений двух стран, с российского рынка не ушла и не собирается уходить.

Напомним, во время встречи Мэй заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно и пригрозила ответом Лондона на любое использование химоружия в Сирии.

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По словам российского лидера, на встрече с Меркель они условились продолжить работу в нормандском формате, который занимается урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины. «Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, потом соберемся в четвертом. Об этом должны договориться наши помощники и министерство иностранных дел», – пояснил Путин.

Про нормандский формат накануне много говорил Макрон, который выразил надежду, что Путин присоединиться к этому формату. Ранее встречу в нормандском формате Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что нужно придать динамики минскому процессу.

По оценке гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, прошедший саммит G20 больше всего запомнится гиперактивностью России.

«Россия реализовала все задачи, которые стояли перед ней на этом саммите», – сказал Мухин газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, видимые глобальные изменения произойти не могли, потому что все они «имеют форму трендов».

«На этом саммите окончательно стало понятно следующее: Россия не находится в изоляции, как это говорил предыдущий президент США Барак Обама.

Россия занимает геополитические позиции и вызывает интерес не только у союзников и партнеров, но также и у оппонентов, причем этот интерес уважительный», – подытожил политолог.

За происходящем в Японии и особенно за встречей Путина с Трампом пристально следили на Украине. Бывший глава этой страны Петр Порошенко назвал «тревожным звонком» то, что Киев впервые не предупредили об этой встрече, которая длилась около полутора часов. По его словам, в течение последних пяти лет якобы «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной. На эти слова отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, который призвал Киев быть скромнее.

«Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место», – пишет Пушков в Twitter, напоминая, что «тревожные звонки для нынешней Украины» ранее раздавались в Страсбурге, Берлине и Париже.