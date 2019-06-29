Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

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29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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            Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

            По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачи   29 июня 2019, 13:00
            Фото: Илья Питалев/РИА Новости
            Текст: Андрей Резчиков

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            Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России.

            Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита G20 в японской Осаке. На специальной пресс-конференции он рассказал, что доволен результатами мероприятия, несмотря на скептические ожидания. «То, что был скепсис, – это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность», – заявил Путин.

            Он заверил, что Москва не станет просить о снятии санкций Запада, но если у США есть желание улучшить отношения с Россией, то Москва с готовностью ответит на него. По его словам, действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер. «Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», – сказал президент.

            Одним из самых важных итогов саммита Путин назвал подтверждение всеми его участниками готовности работать над «совершенствованием мировой торговой системы, в том числе – над реформированием ВТО».

            Однако большая часть пресс-конференции касалась личных встреч президента в кулуарах форума. На саммите Путин активно беседовал с глазу на глаз с мировыми лидерами, среди которых были президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие лидеры.

            «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
            По его словам, консультации с Трампом были «полезными», встреча была «хорошей, деловой, прагматичной», обсуждалась ситуация в различных регионах мира. В частности, речь шла о двусторонних экономических отношениях, которые, как отметил российский лидер, находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии. Однако Москва не собирается ни о чем просить Вашингтон в рамках торгово-экономических отношений, но определенные договоренности между сторонами уже есть.

            Кроме того, президенты поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3, который через несколько лет настанет время продлевать, в противном случае договор утратит силу. Путин отметил, что пока рано говорить о том, приведет ли это к продлению договора.

            Также обсуждался вопрос освобождения украинских моряков. «Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на «двадцатке», – сказал Путин, напомнив, что решения пока нет и нужно дождаться завершения судебного разбирательства.

            В который раз звучала тема обвинений в адрес России о якобы вмешательстве в выборы США. «Мы говорили о Венесуэле, и говорили о выборах», – перечислил Путин.

            Трамп в свою очередь назвал Путина «прекрасным парнем», а встречу «отличной». Он тоже раскрыл некоторые детали переговоров, назвав произошедшее «замечательной дискуссией».

            Встречу с Мэй Путин назвал шагом в позитивном направлении и выразил уверенность, что России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения. Путин уточнил, что вопрос «отравления» Скрипалей в Солсбери всплыл после его интервью британской газете Financial Times. «Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», – подчеркнул Путин.

            Глава государства отметил, что ни одна из британских фирм, несмотря на ухудшение отношений двух стран, с российского рынка не ушла и не собирается уходить.

            Напомним, во время встречи Мэй заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно и пригрозила ответом Лондона на любое использование химоружия в Сирии.

            По словам российского лидера, на встрече с Меркель они условились продолжить работу в нормандском формате, который занимается урегулированием гражданского конфликта на юго-востоке Украины. «Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, потом соберемся в четвертом. Об этом должны договориться наши помощники и министерство иностранных дел», – пояснил Путин.

            Про нормандский формат накануне много говорил Макрон, который выразил надежду, что Путин присоединиться к этому формату. Ранее встречу в нормандском формате Макрон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что нужно придать динамики минскому процессу.

            По оценке гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, прошедший саммит G20 больше всего запомнится гиперактивностью России.

            «Россия реализовала все задачи, которые стояли перед ней на этом саммите», – сказал Мухин газете ВЗГЛЯД.

            Он пояснил, видимые глобальные изменения произойти не могли, потому что все они «имеют форму трендов».

            «На этом саммите окончательно стало понятно следующее: Россия не находится в изоляции, как это говорил предыдущий президент США Барак Обама.

            Россия занимает геополитические позиции и вызывает интерес не только у союзников и партнеров, но также и у оппонентов, причем этот интерес уважительный», – подытожил политолог.

            За происходящем в Японии и особенно за встречей Путина с Трампом пристально следили на Украине. Бывший глава этой страны Петр Порошенко назвал «тревожным звонком» то, что Киев впервые не предупредили об этой встрече, которая длилась около полутора часов. По его словам, в течение последних пяти лет якобы «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной. На эти слова отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, который призвал Киев быть скромнее.

            «Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место», – пишет Пушков в Twitter, напоминая, что «тревожные звонки для нынешней Украины» ранее раздавались в Страсбурге, Берлине и Париже.


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