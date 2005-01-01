США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Взгляд
11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
Разделы

Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
Перейти а раздел…

Когда россияне перестанут требовать расстрелов для казнокрадов

Кирилл Серебренников стал одним из символов того, как российские элиты преследуются правоохранительной системой страныФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
В четверг суд изменит меру пресечения американцу Майклу Калви – по крайней мере об этом теперь просит Следственный комитет, призывая перевести банкира под домашний арест. Наряду с заменой домашнего ареста на подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова это стало поводом для умозаключений о том, что в стране начинается «оттепель». Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Главным источником рабочих рук остается Средняя Азия – ей больше ехать некуда, кроме как к намФото: Александр Уткин/РИА Новости
Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук. Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли русские сохранить свою идентичность на Украине

Сторонники русского языка сегодня на Украине находятся в меньшинствеФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Предчувствуя проигрыш во втором туре выборов президента, Порошенко внезапно полюбил русский язык – и «русскоязычных». И это притом, что все пять лет нахождения у власти он целенаправленно занимался уничтожением на Украине всего русского, и языка прежде всего. Однако что нужно делать тем, кого сегодня на Украине называют «русскоязычными», ради того, чтобы остаться русскими? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...

Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – Sagittarius A*. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы
            В Госдуме указали ПАСЕ на бесполезность попыток ставить России ультиматумыБукмекеры назвали ошибку ПорошенкоЭксперт назвал причины военного переворота в СуданеРоссийский уголь начал вывозиться через Финляндию
            Российский конкурент «Кольту» и «Глоку» допустили к серийному производствуЕгипет уведомил США об отказе участвовать в «арабском НАТО»Познер раскритиковал современную журналистикуНазваны самые популярные у московских пассажиров модели телефонов
            Американский военный опроверг угрозу нападения России на ЗападНебензя жестко пресек попытку ограничить его выступление в СБ ООН песочными часамиВступившегося за девушку уральца отправили в колониюМать сбившего курсанта МЧС воронежца на Mercedes оправдала «больного и слепого» сына

            политика непризнания


            Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии из-за Крыма

            выборы на украине


            Шарий рассказал об агонии Порошенко

            Самолет-амфибия


            На Бе-200 поставят российские двигатели вместо украинских

            Видео

            бывший олигарх


            Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

            «Решающий выбор»


            Кремль отреагировал на предвыборные плакаты с Путиным на Украине

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            лидерство в машиностроении


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

            Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элите   11 апреля 2019, 10:40
            Фото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
            Текст: Артем Филиппов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий.

            Менее двух лет осталось до окончания срока действия Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), более известному сейчас как СНВ-III. Последнее время Москва и Вашингтон обменивались хлесткими заявлениями по поводу будущего договора.

            В конце марта глава МИД России Сергей Лавров заметил, что ему не хотелось бы повторения печальной судьбы ДРСМД для СНВ. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности продления ДСНВ, в случае если обе стороны придут «к правильной сделке». Помимо этого, госсекретарь сделал еще ряд интересных пояснений. В частности, о предложил подключить к сделке Китай, который значительно нарастил свой ядерный потенциал в последние годы, а также учесть в новом договоре новые военные технологии с явным намеком на последние военные новинки России.

            Казалось бы, выступление Помпео сигнализирует о готовности Вашингтона приступить к обсуждению условий продления ДСНВ. Однако в словах американского госсекретаря содержится значительное «но».

            Во-первых, Китай. Когда в 1987 году подписывался ДРСМД, никто не рассматривал Китай как ядерную сверхдержаву. Однако в течение трех десятков лет Китай разработал и осуществляет весьма амбициозную программу вооружений. Уже сегодня Пекин заявляет о наличии нового поколения противокорабельных баллистических ракет средней дальности, несущих смертельную угрозу американским авианосцам. Примет ли Китай приглашение США к участию в подписании нового ДСНВ на условиях отказа от своих новейших видов вооружений? Очень сомнительно.

            Во-вторых, фактор современных военных технологий, о которых упомянул Помпео. Еще в марте 2018 года президент Путин заявил о тщетности попыток США «сдержать Россию» и объявил о наличии у нашей страны пяти новых видов вооружений, способных обойти американскую ПРО. Среди них были упомянуты гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой «Посейдон», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и др. Россия не станет продлевать ДСНВ, если ей придется отказаться от этих новых прорывных вооружений.

            Следует помнить, что в январе вышла новая Стратегия национальной обороны США, согласно которой Россия и Китай пришли на смену международному терроризму в качестве угрозы номер один американским национальным интересам. В этом концептуальном документе прямо говорится о том, что США должны купировать вызовы своим национальным интересам со стороны других держав. Прекрасно известно, как Вашингтон рассматривает защиту своих «национальных интересов»: экспорт цветных революций, вмешательство в выборы в других странах, гуманитарные бомбардировки и прямые военные интервенции. Ни один здравомыслящий политик, пекущийся о безопасности своей страны, добровольно не откажется от современного оружия, которое помешает появлению на его границах свободы и демократии по-американски.

            В-третьих, продлению ДСНВ мешает поспешный выход США из ДРСМД, который попросту лишил две страны возможности дипломатического урегулирования вопроса. Одностороннее торпедирование ДРСМД Вашингтоном бросает тень на возможность продления ДСНВ.

            Принимает ли администрация Трампа во внимание все эти соображения? Безусловно. Но подталкиваемая мощнейшим оружейным лобби и консолидированной антироссийской позицией политиков-ястребов она, кажется, готова дать старт новому витку гонки вооружений: под водой, на земле и в космосе. Иначе бы Помпео не оговаривал столько условий, необходимых для переподписания договора, некогда сыгравшего огромную роль в деле спасения мира от угрозы ядерной войны. Причем условий явно невыполнимых.

            Изменить подход Вашингтона к вопросу продления ДСНВ могли бы внутренние политические соображения. В декабре 2010 года, спустя несколько месяцев после того, как Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали СНВ-III, три четверти американцев, согласно опросам общественного мнения, поддержали его ратификацию. Политический истеблишмент в Вашингтоне не может не учитывать позицию по ДСНВ и многих американских военных, которую уже не раз озвучивал глава Стратегических сил ВС США генерал Джон Хайтен.

            В прошлом ноябре генерал заявил, что Россия и США должны «избежать сюрпризов» в таком важном вопросе, как контроль над ядерным вооружением, поэтому странам следует сесть за стол переговоров. Выступая во вторник, 10 апреля, на конференции по вопросам исследования космоса, Хайтен отметил, что США должны участвовать в СНВ-III вместе с Россией. Кстати, во вторник президент Трамп выдвинул кандидатуру Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, а значит военная фракция, выступающая за переговоры с Москвой, усиливает свои позиции.

            Логичным было бы предположить, что американских военных тревожит волюнтаристский подход администрации Трампа к международным отношениям. В частности, уже состоявшийся выход из ДРСМД, предпринятый исключительно по политическим мотивам. Не стоит забывать и о цене модернизации американской ядерной триады, уже сейчас определяемой в один триллион долларов. Есть ли такие деньги у США – большой вопрос, учитывая 700 млрд долларов, ежегодно выделяемые из бюджета страны на военные нужды, огромная часть которого тратится на поддержание международных военных обязательств.

            С одной стороны, многолетние усилия по сдерживанию гонки вооружений могут не возыметь эффекта: рушится вся система ядерного нераспространения, выстроенная после завершения холодной войны. Но, с другой, современный мир уже многополярен, и Россия имеет законное право на защиту своих национальных интересов. В рамках СНВ-III, договора, который придет ему на смену, либо вовсе без них – но национальная безопасность нашей страны должна стоять превыше всего.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............