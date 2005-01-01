США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий.

Менее двух лет осталось до окончания срока действия Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), более известному сейчас как СНВ-III. Последнее время Москва и Вашингтон обменивались хлесткими заявлениями по поводу будущего договора.

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров заметил, что ему не хотелось бы повторения печальной судьбы ДРСМД для СНВ. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности продления ДСНВ, в случае если обе стороны придут «к правильной сделке». Помимо этого, госсекретарь сделал еще ряд интересных пояснений. В частности, о предложил подключить к сделке Китай, который значительно нарастил свой ядерный потенциал в последние годы, а также учесть в новом договоре новые военные технологии с явным намеком на последние военные новинки России.

Казалось бы, выступление Помпео сигнализирует о готовности Вашингтона приступить к обсуждению условий продления ДСНВ. Однако в словах американского госсекретаря содержится значительное «но».

Во-первых, Китай. Когда в 1987 году подписывался ДРСМД, никто не рассматривал Китай как ядерную сверхдержаву. Однако в течение трех десятков лет Китай разработал и осуществляет весьма амбициозную программу вооружений. Уже сегодня Пекин заявляет о наличии нового поколения противокорабельных баллистических ракет средней дальности, несущих смертельную угрозу американским авианосцам. Примет ли Китай приглашение США к участию в подписании нового ДСНВ на условиях отказа от своих новейших видов вооружений? Очень сомнительно.

Во-вторых, фактор современных военных технологий, о которых упомянул Помпео. Еще в марте 2018 года президент Путин заявил о тщетности попыток США «сдержать Россию» и объявил о наличии у нашей страны пяти новых видов вооружений, способных обойти американскую ПРО. Среди них были упомянуты гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой «Посейдон», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и др. Россия не станет продлевать ДСНВ, если ей придется отказаться от этих новых прорывных вооружений.

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Следует помнить, что в январе вышла новая Стратегия национальной обороны США, согласно которой Россия и Китай пришли на смену международному терроризму в качестве угрозы номер один американским национальным интересам. В этом концептуальном документе прямо говорится о том, что США должны купировать вызовы своим национальным интересам со стороны других держав. Прекрасно известно, как Вашингтон рассматривает защиту своих «национальных интересов»: экспорт цветных революций, вмешательство в выборы в других странах, гуманитарные бомбардировки и прямые военные интервенции. Ни один здравомыслящий политик, пекущийся о безопасности своей страны, добровольно не откажется от современного оружия, которое помешает появлению на его границах свободы и демократии по-американски.

В-третьих, продлению ДСНВ мешает поспешный выход США из ДРСМД, который попросту лишил две страны возможности дипломатического урегулирования вопроса. Одностороннее торпедирование ДРСМД Вашингтоном бросает тень на возможность продления ДСНВ.

Принимает ли администрация Трампа во внимание все эти соображения? Безусловно. Но подталкиваемая мощнейшим оружейным лобби и консолидированной антироссийской позицией политиков-ястребов она, кажется, готова дать старт новому витку гонки вооружений: под водой, на земле и в космосе. Иначе бы Помпео не оговаривал столько условий, необходимых для переподписания договора, некогда сыгравшего огромную роль в деле спасения мира от угрозы ядерной войны. Причем условий явно невыполнимых.

Изменить подход Вашингтона к вопросу продления ДСНВ могли бы внутренние политические соображения. В декабре 2010 года, спустя несколько месяцев после того, как Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали СНВ-III, три четверти американцев, согласно опросам общественного мнения, поддержали его ратификацию. Политический истеблишмент в Вашингтоне не может не учитывать позицию по ДСНВ и многих американских военных, которую уже не раз озвучивал глава Стратегических сил ВС США генерал Джон Хайтен.

В прошлом ноябре генерал заявил, что Россия и США должны «избежать сюрпризов» в таком важном вопросе, как контроль над ядерным вооружением, поэтому странам следует сесть за стол переговоров. Выступая во вторник, 10 апреля, на конференции по вопросам исследования космоса, Хайтен отметил, что США должны участвовать в СНВ-III вместе с Россией. Кстати, во вторник президент Трамп выдвинул кандидатуру Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, а значит военная фракция, выступающая за переговоры с Москвой, усиливает свои позиции.

Логичным было бы предположить, что американских военных тревожит волюнтаристский подход администрации Трампа к международным отношениям. В частности, уже состоявшийся выход из ДРСМД, предпринятый исключительно по политическим мотивам. Не стоит забывать и о цене модернизации американской ядерной триады, уже сейчас определяемой в один триллион долларов. Есть ли такие деньги у США – большой вопрос, учитывая 700 млрд долларов, ежегодно выделяемые из бюджета страны на военные нужды, огромная часть которого тратится на поддержание международных военных обязательств.

С одной стороны, многолетние усилия по сдерживанию гонки вооружений могут не возыметь эффекта: рушится вся система ядерного нераспространения, выстроенная после завершения холодной войны. Но, с другой, современный мир уже многополярен, и Россия имеет законное право на защиту своих национальных интересов. В рамках СНВ-III, договора, который придет ему на смену, либо вовсе без них – но национальная безопасность нашей страны должна стоять превыше всего.

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