Стратегическое командование США призвало сохранить СНВ-3

Глава Стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен хочет, чтобы страна оставалась в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Хайтен «желает», чтобы США состояли в СНВ-3 вместе «с противниками, в частности, с Россией», передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что Госдеп обсудит договор с российской стороной.

Также Хайтен заявил, что «Россия и Китай говорят о гиперзвуковом оружии как о части своей будущей стратегической силы сдерживания, то есть ядерного гиперзвукового потенциала».

По его словам, США активно продвигаются в разработке гиперзвукового оружия, но планов использовать его «в силах ядерного сдерживания» у Вашингтона нет.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов указывал, что продление СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году, не является простой формальностью, но США пока не дали ответов на ряд вопросов, которые есть у Москвы. В итоге существует риск впервые за 50 лет оказаться в ситуации, когда никаких правовых ограничений ядерных потенциалов не будет.

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