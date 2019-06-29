Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

Американский президент Дональд Трамп рассказал о «замечательной дискуссии» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке.

«На самом деле, у нас была замечательная дискуссия, у президента Путина и меня была прекрасная дискуссия», – приводит его слова ТАСС.

По словам американского президента, Россия хотела бы вести торговлю с США. «У них есть замечательный товар, у них замечательная земля, очень богатая земля, много нефти, много полезных ископаемых. И я могу представить, что торговля с Россией будет расти. Мы можем прекрасно [торговать]», – сказал Трамп.

Нынешний «маленький» уровень торговли между Россией и США Трамп назвал «смешным». «Могу представить, что произойдут позитивные моменты [в этом направлении]», – добавил он.

Кроме того, Трамп заявил, что обсуждал с российским президентом контроль над вооружениями и ядерные ограничения, и что «в этом есть смысл».

«Мы говорили – и я думаю, это очень важно, – о том, чтобы ограничить то, что он покупает и мы покупаем с точки зрения ядерной и других. Мы много говорили о контроле над вооружениями», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в субботу Путин сообщил, что консультации с Трампом были «полезными». Он отметил, что обсуждалась ситуация в различных регионах мира.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной». Российский лидер со своей стороны пригласил американского президента в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что хотя переговоры в Японии стали уже шестым пересечением глав двух государств за последние два года, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений.

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