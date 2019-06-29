Путин рассказал о переговорах с Трампом

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29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Путин рассказал о переговорах с Трампом

            29 июня 2019, 10:46

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент России Владимир Путин рассказал о состоявшихся накануне переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в японской Осаке.

            Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», что консультации с Трампом были «полезными», лидеры обсудили ситуацию в различных регионах мира, передает РИА «Новости».

            Он отметил, что встреча была «хорошей, деловой, прагматичной».

            В частности, речь шла об экономических отношениях США и России, которые, как отметил российский лидер, в данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Он добавил, что Москва не собирается ни о чем просить Вашингтон в рамках торгово-экономических отношений, но определенные договоренности между сторонами уже есть.

            Кроме того, президенты России и США поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3. Путин отметил, что пока рано говорить о том, приведет ли это к продлению договора.

            Также была затронута тема освобождения украинских моряков.

            «Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на «двадцатке», – сказал Путин.

            Он отметил, что Трампу объяснили, что в данный момент происходит в связи с этой ситуаций.

            «Мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться», – добавил президент России.

            Поднималась также и тема обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы США, передает ТАСС.

            «Мы говорили о Венесуэле, и говорили о выборах», – сказал Путин.

            Говоря о перспективе новых санкций со стороны США, российский лидер сказал, что это не дело Москвы, «это дело американцев».

            Ранее Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

            Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. Российский лидер пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

            По итогам встречи Путин и Трамп заявили, что улучшение отношений России и США в интересах обеих стран и всего мира

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.


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