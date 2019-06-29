Путин рассказал о переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал о состоявшихся накануне переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в японской Осаке.

Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», что консультации с Трампом были «полезными», лидеры обсудили ситуацию в различных регионах мира, передает РИА «Новости».

Он отметил, что встреча была «хорошей, деловой, прагматичной».

В частности, речь шла об экономических отношениях США и России, которые, как отметил российский лидер, в данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Он добавил, что Москва не собирается ни о чем просить Вашингтон в рамках торгово-экономических отношений, но определенные договоренности между сторонами уже есть.

Кроме того, президенты России и США поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3. Путин отметил, что пока рано говорить о том, приведет ли это к продлению договора.

Также была затронута тема освобождения украинских моряков.

«Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на «двадцатке», – сказал Путин.

Он отметил, что Трампу объяснили, что в данный момент происходит в связи с этой ситуаций.

«Мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться», – добавил президент России.

Поднималась также и тема обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы США, передает ТАСС.

«Мы говорили о Венесуэле, и говорили о выборах», – сказал Путин.

Говоря о перспективе новых санкций со стороны США, российский лидер сказал, что это не дело Москвы, «это дело американцев».

Ранее Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. Российский лидер пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.