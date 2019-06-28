Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин дал Трампу необходимые разъяснения по этой теме, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Москва констатирует конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне, сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия также готова начать переговоры по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике и контролю над вооружением.

«В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», – добавил Песков.

Он отметил, что тема реализации проекта «Северный поток – 2» на встрече президентов не обсуждалась.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. На Украине не раз заявляли о намерении повторить провокацию, причем с участием представителей других стран и международных организаций.