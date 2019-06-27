Путин предупредил о последствиях утраты СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил в интервью британскому изданию Financial Times выразил мнение, что в с случае прекращения действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) мир лишится всех инструментов для предотвращения гонки вооружений.

По версии издания, в ходе интервью Путин отметил, что во время недавней беседы президент США Дональд Трамп заявил российскому лидеру о заинтересованности в продлении СНВ-3, однако дальнейших инициатив со стороны Вашингтона пока что не последовало, передает ТАСС.

«Если этот договор прекратит свое существование, то в мире не останется инструментов для сдерживания гонки вооружений. И это будет плохо», – указал российский лидер.

Ранее президент России предупредил о возможности прекращения Договора СНВ-3. В МИД указали на ключевой фактор для продления договора.

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