Отказ договариваться с Россией становится в Киеве наказуемым

Один из наиболее антироссийски настроенных украинских чиновников, похоже, все-таки доигрался. Глава МИД Украины Павел Климкин допек своим нежеланием договариваться с Россией не только президента страны, но и главу правительства. Что послужило поводом к публичной ссоре между Климкиным и Зеленским - и какой будет дальнейшая судьба главы МИД Украины?

Киев в четверг продемонстрировал всему миру бардак, царящий в самых высших эшелонах украинской власти. Новоизбранный президент Владимир Зеленский в прямом эфире устроил заочный нагоняй министру иностранных дел Павлу Климкину. Зеленский жаловался, что узнает о действиях своего министра через интернет. Кстати, вопрос, из-за которого вспыхнула ссора, был судьбоносным для Украины – речь шла о попытках налаживания контактов с Россией.

Поводом для скандала стал высокомерный ответ Климкина на ноту Москвы по ситуации с освобождением украинских моряков. Москва напомнила Киеву, что в рамках российских законов есть возможности, которые Киев мог бы использовать, чтобы помочь освобождению моряков.

Но Климкин ответил, что Москва пытается заставить Киев признать свой судебный процесс и украинская сторона на это не пойдет. Климкин со ссылкой на «решение Международного трибунала» потребовал освободить украинских моряков и корабли, которые нарушили российскую границу.

Представитель МИДа Мария Захарова отметила, что предложение было беспрецедентным, но после слов Климкина стало очевидно, что Киев использует моряков только для шантажа и обвинений. Сообщение напечатали СМИ, в Facebook оно также быстро набрало популярность - его прокомментировали 700 раз, лайкнули почти полторы тысячи человек, 200 перепостили.

Именно после этого заявления Захаровой в ситуацию вмешался Зеленский. «Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», – негодовал Зеленский, эмоционально стуча в этот момент рукой по трибуне.

Климкин тут же через прессу возразил Зеленскому, напомнив, что у ведомства были полномочия без согласования с главой государства отвечать на ноту Москвы. Министр пояснил, что нота фиксирует прежнюю международно-правовую позицию Украины. «Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно», – гордо заявил глава ведомства.

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Министр открыто признался, что не намерен помогать Зеленскому, хотя по конституции именно глава государства управляет внешней политикой: «Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии ... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», – заявил Климкин.

Напомним, Зеленский уже дважды вносил в Верховную раду представление об увольнении Климкина, однако в обоих случаях в Раде не нашлось достаточного количества голосов. Лично уволить главу МИД президент Украины не имеет полномочий.

Однако, похоже, Зеленский нашел иные инструменты воздействия на министра-саботажника. В конфликте главы государства и главы МИД руководитель правительства Украины Владимир Гройсман (то есть непосредственный начальник Климкина) явно выбрал сторону президента: «выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым», заявил он.

Гройсман добавил, что может отправить Климкина «на несколько месяцев» в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности. Правда, он оговорился, что для этого необходимо, чтобы Зеленский сам договорился с Климкиным об этом. Если это произойдет - можно предположить, что по крайней мере дипломатическая риторика Украины по отношению к России в какой-то степени смягчится. Климкин на данный момент является одним из наиболее агрессивно настроенных к Москве украинских чиновников - что, собственно, и он и продемонстрировал в истории с нотой о моряках.

В Верховной раде сочли поведение Климкина саботажем. Как заявил газете ВЗГЛЯД депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, «Климкин умышленно действует так, чтобы нанести вред государству и создать сложную ситуацию для руководства нашей страны. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и виновные понесут наказание в ближайшее время».

Директор киевского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов напомнил, что Климкин просился в отставку, желая быть избранным в парламент по мажоритарному округу.

«Отставку он не получил, после чего, судя по всему, связался с Гройсманом, Порошенко и Парубием, и теперь действует как субъект исполнительной власти. Также и в вопросе с пленными моряками он проявляет самостоятельность, не ставя в известность Зеленского. Это уже элемент двоевластия», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Конечно, основные функции президента – национальная безопасность и внешняя политика. В данной ситуации без санкций Главного управления внешней политики администрации президента никакие принципиальные вопросы в Украине не должны решаться», – пояснил Толстов.

«Однако исполнительная власть в виде остатков режима Порошенко по-прежнему контролирует основные рычаги.

Зеленский пока эти рычаги не контролирует. Они втягивают его в различные политические споры и пытаются пошатнуть его репутацию. Но данный конфликт силовых действий не предполагает, это сугубо полемическая история и она развяжется вместе с парламентскими выборами», – считает Сергей Толстов.

Эксперт обращает внимание на тон, которым новый президент отзывается о предложениях России.

«Риторика Зеленского в отношении к Москве – более-менее умеренная. Он акцентирует внимание на возможности диалога, а не только обмена ударами. Если бы Москва захотела установить с Зеленским сейчас более доверительные отношения, она могла бы отпустить моряков. Такой шаг высоко оценили бы и в Европе», – предложил киевский политолог.

Напомним, в конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков. В ответ Россия направила ноты в этот трибунал и в украинское посольство о том, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков будет продолжаться до вынесения вердикта суда.



Стоит заметить, что МИД Украины уже не в первый раз ставит нового президента в неловкое положение. В начале июня Зеленского обвинили, что он использовал в своей речи текст, который раньше уже произносил Порошенко. В ходе служебного расследования выяснилось, что речь Зеленскому готовили работники МИД Украины, которые параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.