Гройсман захотел отправить Климкина «на несколько месяцев» в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может отправить главу МИД Павла Климкина «на несколько месяцев» в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности.

Гройсман напомнил, что Климкин был назначен еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко, «но сегодня он работает под руководством Зеленского». «И выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым, потому что за каждым таким заявлением – судьбы людей», – подчеркнул Гройсман, слова которого передает ТАСС.

«Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу», – заявил премьер-министр Украины в эфире украинского телеканала «1+1».

Гройсман также добавил, что после этого с подачи Зеленского готов назначить первого заместителя министра иностранных дел, который бы исполнял обязанности главы ведомства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве в связи с заявлением об украинских моряках.

Напомним, Климкин отверг предложение России по условиям освобождения украинских моряков. В МИД России отмечали, что предложение было беспрецедентным шагом, но Киев использует моряков только для шантажа и обвинений.

В Верховной раде заподозрили Климкина в саботаже. Сам Климкин утверждает, что у его ведомства были полномочия отвечать на ноту России без согласования с Зеленским.

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