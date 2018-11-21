Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Взгляд
3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
Разделы

Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
Перейти а раздел…

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж «Союза МС-11» перешел на борт МКС
          Опубликованы новые данные о президентском рейтинге на УкраинеДиректор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в РоссииТело пропавшего полузащитника «Локомотива» помогла найти лисаЧто делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»
          Пархоменко объяснил оскорбление в адрес Доктора ЛизыКатар провоцирует новый обвал цен на нефтьШарий рассказал, как украинская пропаганда скрывает правду о ПорошенкоОпубликовано видео с агитацией против Канта в исполнении начштаба Балтфлота
          Умер писатель Андрей БитовТрамп собрался обсудить с Путиным и Си Цзиньпином гонку вооруженийЗапуск «Союза» эффектно засняли из космосаПоявилось объяснение «исчезновению» задержанных украинских кораблей из порта Керчи

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          вопрос дня


          Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко?

          военное положение


          Появилось фото переброшенных в Мариуполь танков

          Видео

          «измена Родине»


          Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          боевая подготовка


          Эксперт объяснил, почему Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          особенности культуры


          Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

          Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в Аргентине   3 декабря 2018, 21:52
          Фото: Zuma/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка.

          Десятилетний юбилей «большой двадцатки» (первый саммит прошел в середине ноября 2008 года, в начале мирового финансового кризиса) не был по достоинству оценен ни мировой, ни российской прессой. Одно нытье – вот, мировые лидеры ни о чем не могут договориться, все сводится к двухсторонним контактам, зачем вообще нужны эти «всемирные конгрессы».

          То есть 13-й саммит не понравился публике. И это говорит больше об «аналитиках», чем о мировых лидерах. Потому что «большая двадцатка» имеет огромное значение сама по себе, вне зависимости от того, насколько успешны ее общие заседания. Она дает нам уникальную ежегодную возможность оценить расклад сил на мировой арене, увидеть его изменения и личные отношения лидеров не только в формате один на один, но и в атмосфере многолюдного салона.

          Само возникновение «двадцатки» ознаменовало конец западноцентричного мира,

          начало перехода от атлантической модели глобализации к выстраиванию нового баланса сил, построению нового миропорядка.

          Рождение «двадцатки» в 2008 году было реакцией на мировой финансовый кризис, порожденный самим спекулятивным характером выстроенной англосаксами мировой финансово-биржевой системы. А также – признанием Западом того факта, что «восьмерка» (Запад плюс Россия) не может определять будущее человечества. Распад «восьмерки» случился через пять с половиной лет, но уже до этого было понятно, что для России «двадцатка» становится основной и куда более важной площадкой.

          Поэтому когда в ответ на Крым Запад исключил Россию из «восьмерки», мы вздохнули с облегчением. Исчезла возможность спекулировать на том, что Россия является частью Запада. Эта несуществующая принадлежность в любом случае вредила нам в глазах остального мира – ведь, не являясь ни фактически, ни геополитически, ни экономически частью западного мира, мы неким образом несли ответственность за общие западные грехи.

          Одно дело, когда так ведет себя Япония – не принадлежащая к Западу, но входящая в «семерку» вследствие своей геополитической зависимости от США. И совсем другое, когда этим занимается Россия, еще вчера бывшая альтернативным Западу центром силы, а теперь восстановившая свой суверенитет и вернувшаяся в «большую игру». Избавление от «восьмерки» было совершенно естественным. С тех пор «большая двадцатка» окончательно стала и для нас, и для всего мира главным международным форматом. Нынешняя встреча, таким образом, стала уже пятой с момента расставания России с Западом.

          И с попытки США изолировать Россию на мировой арене – которая, впрочем, не сработала уже в 2014-м, на саммите «двадцатки» в Австралии, хотя именно там было оказано максимальное психологическое давление на Владимира Путина. Кстати, к тому времени Путин лишь в третий раз принимал участие в таких встречах – первый раз он поехал на саммит в Мексику летом 2012 года, а до этого Россию представлял Медведев. Именно с появлением Путина, а с прошлого года – и Трампа, «большая двадцатка» превратилась не просто в собрание представителей разных держав, но и в не имеющий аналогов съезд личностей, лидеров.

          Конечно, этому способствовало и то, что в последние годы там появились и такие сильные фигуры, как Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Предыдущие китайский и индийские руководители не отвечали понятию «лидера», а были просто «первыми среди равных» в руководстве своих стран.

          В результате мы увидели на «большой двадцатке» в Аргентине сразу несколько сильнейших игроков. Кроме Путина, Трампа, Си и Моди это, несомненно, Эрдоган, Абэ, принц Мухаммед и Ангела Меркель (при этом еще не было бразильца Болсонару, который вступит в должность только 1 января). Да, Меркель уже уходящая натура, а 33-летний саудит, о котором еще четыре года назад знали только специалисты по саудовской королевской семье, переживает сложнейший кризис, но все эти восемь политиков являются не просто главами самых влиятельных стран мира, но и сильными по своим человеческим качествам лидерами. Конечно, для полноты картины хотелось бы видеть сопоставимые по масштабу фигуры и во главе Франции и Великобритании, тогда было бы действительно «десять из десяти» – но на нет, как говорится, и суда нет.

          Возможно ли, чтобы столько сильных игроков могли вообще о чем-либо договориться между собой? Конечно, нет – за исключением ситуации глобального кризиса и шторма, как это было в момент создания «двадцатки». Да и влияние ее тогдашних совместных решений не стоит переоценивать – на то, чтобы хотя увеличить долю юаня в корзине резервных валют МВФ, ушли годы.

          Так и нынешние декларации (в том числе и о необходимости реформировать ВТО) важны лишь как обозначение направления движения, но не как решения, претворяемые в жизнь. Потому что вся система международных отношений – что политическая, что торгово-финансовая – находится не просто в кризисе, а в процессе кардинальной пересборки.

          И единственное, что по-настоящему волнует всех мировых лидеров в этой связи, – станет ли этот процесс реформирования более-менее управляемым или скатится в прямой конфликт между различными центрами силами и блоками. То есть война всех против всех – или ограниченные «боевые» действия.

          Единого Запада больше нет. Поэтому разломы и конфликты будут идти не только по линии Север – Юг или Запад – Восток, но и внутри самого Запада. Все заметнее как попытки консолидироваться со стороны новых самостоятельных центров силы – например, Юго-Восточной Азии – так и складывание новых альянсов и расшатывание старых.

          В Аргентине это проявилось сразу в нескольких символических событиях.

          Как никогда прежде видна слабость Европы и ее представителей – зашедшая в тупик с Брекситом Мэй, Меркель со сломавшимся самолетом и последними днями на посту лидера правящей партии, и даже Макрон, которого в аэропорту встречал лишь аргентинский «желтый жилет», напоминающий ему о парижских беспорядках.

          Отменив встречу с Путиным, Трамп провел два знаковых мероприятия – подписание нового торгового договора с Мексикой и Канадой, заменяющего старый и невыгодный для американцев, и переговоры с Си Цзиньпином, завершившиеся договоренностью о временном перемирии в торговой войне. Все это можно было бы трактовать как победу Трампа – если бы не огромная уверенность в том, что китайско-американские торговые противоречия на самом деле неустранимы.

          В главном выигрыше от саммита оказалась Индия – за ней ухаживают все. Проведение первого в истории трехстороннего саммита США – Япония – Индия тут же получило ответ в виде возобновления трехстороннего формата Россия – Китай – Индия. Нарендра Моди ведет тонкую игру – но объективно стратегические интересы Индии состоят в том же, в чем и России, и Китая: сделать Азию полем влияния только самих азиатских стран. Дели будет использовать американцев и японцев для усиления своего веса перед Китаем, но не станет играть в антикитайские игры. Тем более что Россия как через трехсторонний формат, так и через БРИКС и ШОС работает на сближение позиций Китая и Индии.

          На ваш взгляд

           
          В США заявляют, что «не допустят возвращения России статуса сверхдержавы». А нужно ли России быть сверхдержавой?


          Обсуждение: 158 комментариев
          Не только Япония, но и другие еще пять лет назад считавшиеся безусловными союзниками США Саудовская Аравия и Турция на этом саммите всячески демонстрировали дружеские отношения с Россией. Абэ, Мухаммеда бин Салмана и Эрдогана объединяет желание сделать свои страны более самостоятельными и влиятельными – и координация и сотрудничество с Россией им в этом очень пригодится.

          Международные конгрессы в таком широком, представляющем практически все главные державы, формате (не хватает, пожалуй, лишь более серьезного представительства исламского мира – таких стран, как Иран и Египет), совершенно новая вещь для мировой истории.

          Проходивший два века назад после поражения Наполеона Венский конгресс собирал лишь европейцев вместе с Россией (пусть и владевших тогда большей частью мира, за исключением Китая и Японии). Итоги Первой мировой войны вообще подводили одни европейцы, а результаты Второй фиксировал Запад и СССР.

          Возвращение Китая на мировую арену в полной мере произошло лишь к началу 70-х – но до конца 80-х из-за ссоры Москвы и Пекина никакие действительно общемировые форматы были невозможны. Потом развалился СССР, и Россия попыталась примкнуть к Западу, а сам Запад считал себя вправе решать все и за всех. И лишь в начале XXI века, с провалом атлантической модели глобализации, выходом на авансцену Китая и возрождением России, стал возможен переход к многополярному миру.

          «Большая двадцатка» и является пилотной моделью, прообразом такого будущего миропорядка. И чем больше на ней будет представлено действительно сильных лидеров, способных жестко и умно отстаивать интересы своих стран, свои представления о новом многополярном мире, тем отчетливее мы будем видеть контуры новой мировой архитектуры.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............