Аргентина встретила иностранных глав государств целой серией нелепостей и накладок

Саммит «Большой двадцатки», который открывается в Буэнос-Айресе в пятницу, 30 ноября, уже отметился целой серией недоразумений; в неловком положении оказались президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес, американский лидер Дональд Трамп остался недоволен приемом, а главу Китая Си Цзиньпина и вовсе не узнали.

Так, президент и первая леди Франции Брижит прилетели в среду вечером, их должна была встретить у трапа вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

Микетти заявила, что все произошло из-за недоразумения. По ее словам, все было поминутно распланировано с сотрудниками протокола президента Франции. «Когда они дали нам указание (встречать Макрона – прим. ВЗГЛЯД), мы поняли, что президент уже садится в автомобиль», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

В итоге Макрон с супругой спустился по трапу и, не обнаружив встречающих, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. Во Франции, охваченной масштабными акциями протеста движения так называемых желтых жилетов, это привлекло внимание широкой общественности.

Еще один казус случился с испанским премьером Педро Санчесом. Его прилета и вовсе не заметили, так как у соседнего трапа с оркестром встречали председателя Китая Си Цзиньпина. На видео прилета главы КНР видно, как подъезжает и становится рядом с китайским испанский борт, как к нему подъезжают машины. Однако непосредственно на видео прилета премьера нет самого главы правительства. Уже стоит пустой борт, на трапе только обслуживающий персонал.

То, как встречали глав государств, привлекло внимание и самих аргентинцев. Таксист, который вез корреспондента РИА «Новости», спрашивал: «Видели, видели, как встретили президента Франции? Только человек в желтой куртке! А как встречали главу Китая? Не понимаю, почему так».

Впрочем, с Си Цзиньпином тоже произошла путаница. Как передает видеоагентство Ruptly, аргентинский почетный караул обознался и принял китайского чиновника, первым сошедшего с президентского самолета, за главу Китая. В итоге приветственная музыка зазвучала преждевременно.

Кроме того, американскому президенту Дональду Трампу не понравился синхронный перевод, предоставленный ему во время приветственной речи аргентинского лидера Маурисио Макри в президентской резиденции в Буэнос-Айресе.

Макри и Трамп перед проведением совместных переговоров вышли к журналистам. Американский лидер бросил на пол приемник синхронного перевода и заявил: «Я лучше понял на вашем языке, чем в моем переводе».

Бывший глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко заявил, что ситуации с прилетом президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, которых не встретили официальные лица Аргентины, продемонстрировали сбой в работе оргкомитета саммита. Он пояснил, что во время таких мероприятий четко расписывается, кто кого будет встречать – на уровне замминистра, на уровне министра, потому что президент сам встретить всех не сможет.

«Идет какой-то сбой по оргкомитету, потому что, когда проходят такие саммиты, там расписывается в точности, кто будет кого встречать – на уровне замминистра, на уровне министра, потому что президент сам встретить всех не сможет. Поэтому там сбой оргкомитета», – сказал Шевченко.

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в столицу Аргентины, где пройдет саммит лидеров стран G20. У российского лидера запланированы встречи в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.