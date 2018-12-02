«Двадцатку» назвали «саммитом двусторонок»

Саммит Группы двадцати (G20), завершившийся в Аргентине в субботу, показал, что мировым лидерам проще договариваться по конкретным темам с конкретными странами, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Двадцатка» стала в итоге «саммитом двусторонок». Как выясняется, мировым лидерам проще договариваться о конкретных темах с конкретными странами, а не действовать в общем интересе», – написал он в Facebook.

Косачев отметил, что американский лидер изначально задал «атмосферу национального эгоизма», в итоге такое настроение «передалась почти всем».

Сенатор считает, что Трамп «приехал явно ради встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии полномасштабной торговой войны». Он выразил сомнение, что Трамп собирался в многостороннем формате обсуждать ВТО или Парижское соглашение по климату.

Парламентарий считает столь же бессмысленным сводить российское участие в саммите к тому, состоялась или нет беседа президента России Владимира Путина с Трампом. По его словам, в условиях, когда американский лидер находится под «домашним «обстрелом», от встречи не приходится ожидать ничего продуктивного.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация. Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на то что декларация носит общий, «округлый» характер, важно, что она есть.