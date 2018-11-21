В G20 смогли согласовать итоговое коммюнике только без слов-табу Китая и США

Чтобы согласовать итоговое коммюнике саммита G20 в Аргентине, странам-участницам пришлось отказаться в документе от слов-табу, как того требовали США и Китай, сообщают СМИ.

«Ряд слов, которые мы всегда использовали в сообщениях по итогам саммитов G7 и G20, стали своего рода табу», – отметил европейский чиновник. «У нас есть американские табу и китайские табу», – передает его слова Reuters.

Одним из таких слов стал «протекционизм», за который критиковали администрацию США и лично Дональда Трампа в связи с введением пошлин.

Китай выступал против включения обычных призывов к «справедливой торговой практике», сообщили делегаты. Это связано с тем, что Пекин не приемлет критику со стороны США, Европы и Японии за якобы использование демпинга, промышленных субсидий, злоупотребление правами на интеллектуальную собственность и передачу технологий.

При этом США согласились на включение в коммюнике фразы, признающей важность «многосторонней торговой системы».

Саммит прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования ВТО, обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, работать над устранением причин появления мигрантов, заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату.

Между тем эксперты по итогам саммита заявили, что такие площадки оказываются все менее дееспособными и лидеры все больше используют их только ради двусторонних встреч.