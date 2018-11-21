Политолог объяснил, зачем лидеры собираются на саммите G20

Крупные международные площадки, вроде саммита «Большой двадцатки», оказываются все менее дееспособными, однако есть причина, по которой лидеры посещают такие мероприятия, заявил старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам и дискуссионного клуба «Валдай» Максим Сучков.

Сучков заявил РИА «Новости», что заявления на саммитах, в том числе G20, демонстрируют, что лидеры «не зря собирались и что-то делали», однако основные сюжеты, определяющие характер, динамику международных отношений, были на двухсторонних встречах.

По словам эксперта, к недееспособности таких крупных форматов привела разбалансировка международной системы. «Идет возврат к тому, что самые важные вопросы обсуждаются на двустороннем уровне», – сказал Сучков.

Что касается лидеров самих стран, то они в своих оценках будут исходить из выгод, полученных для своей страны в ходе встреч и переговоров, добавил Сучков.

По его словам, главы государств собираются на таких саммитах не для заключения каких-то глобальных коммюнике, а ради важных двусторонних встреч, чтобы пообщаться с как можно большим числом своих коллег по разным вопросам. «В этом плане он (саммит G20 – прим. ВЗГЛЯД) был точно бесполезным для многих участников», – резюмировал эксперт.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи. Кроме того, страны заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату.

Президент Владимир Путин подчеркнул: несмотря на то что декларация носит общий, «округлый» характер – важно, что она есть.

Добавим, что у главы государства на саммите было несколько важных двусторонних встреч, в том числе с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Путин нарисовал схему инцидента в Керченском проливе. Состоялась и краткая беседа российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.