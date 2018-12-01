Путин предложил использовать G20 для реформы ВТО

По мнению президента России Владимира Путина, выработать подходы к реформе ВТО можно в рамках G20, сообщила его представитель в «двадцатке» Светлана Лукаш.

Президент считает, что в этом случае на встрече G20 через год в Японии могут быть выдвинуты «какие-то совместные предложения в этой сфере», передает ТАСС.

Многие участники G20 на заседании, «посвященном рискам и текущему состоянию мировой экономики», заявили, что ключевым риском является усиление торговых разногласий, сообщила Лукаш.

Путин призвал «поддерживать многостороннюю торговую систему, укреплять единые правила игры в этой сфере». По мнению российской стороны, «ВТО остается и должна оставаться центральной площадкой» в регулировании международной торговли.

Однако сейчас ВТО не отражает текущие реалии. В частности, речь идет об электронной торговле, торговле услугами или инвестициях. Лукаш призвала ввести в повестку дня ВТО вопросы, регулируемые региональными организациями: «Это совершенно неэффективно и недопустимо, когда 20 лет длится, например, Дохийский раунд переговоров и до сих пор нет по нему никаких результато».

Вопросы мировой торговли, климата и миграции являются наиболее спорными при согласовании итоговой декларации саммита, сказала она, добавив, что работа над итоговым документов идет «очень долго и сложно», длится уже больше четырех суток.