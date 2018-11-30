Путин назвал порочные практики, «разрывающие ткань» мировой экономики

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 заявил, что порочная практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция «разрывает ткань» мировой экономики и оказывает негативное влияние на международное сотрудничество.

«Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права», – заявил Путин на встрече лидеров стран БРИКС в рамках саммита, передает РИА «Новости».

По его словам, это оказывает негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене и приводит к утрате доверия, деловых связей между участниками экономических отношений.

«Странам БРИКС следует и далее вместе активно выступать в пользу формирования справедливой и полноправной системы международных отношений. Именно коллективные действия, основанные на взаимном уважении и учете интересов, востребованы для решения острых проблем», – заявил российский лидер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой на саммите G20 «на ногах».

Ранее сообщалось, что президент России для передвижений по Буэнос-Айресу будет использовать автомобиль проекта «Кортеж».