Путин привез «Кортеж» в Буэнос-Айрес

Для передвижений по Буэнос-Айресу, где проходит саммит G20, президент России Владимир Путин будет использовать автомобиль проекта «Кортеж».

«Аурус» доехал до Аргентины: Путин перемещается по Буэнос-Айресу на кортеже из «Кортежей», – написал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в Twitter.

Путин уже использовал лимузин «Аурус» во время визита в Париж в ноябре. В июле президент впервые вывез «Аурус» за пределы России, когда прилетел в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, впервые автомобиль «Кортеж» был продемонстрирован публике на инаугурации президента Владимира Путина.