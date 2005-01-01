Путин приехал на инаугурацию на лимузине проекта «Кортеж»

Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

Путин в этот раз использовал новый лимузин, предположительно, из проекта «Кортеж», передает РИА «Новости».

Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность – большую серебряную раму на переднем капоте.

Присутствовавшие на инаугурации в Кремле встретили это видео аплодисментами. «Круче, чем у (президента США Дональда) Трампа», — заметил один из гостей.

Автомобиль прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации церемонии.

Проект «Единая модульная платформа» (ЕМП, устойчивое популярное название проекта «Кортеж») предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. Проект реализуется с 2013 года исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по созданию линейки автомобилей стал ФГУП «НАМИ».

Сейчас речь идет о четырех моделях кузова: седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник и минивэн. Ключевая задача проекта – создание лимузина для первого лица государства. Также автомобили проекта будут создаваться для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк, куда входят машины иностранных брендов. Под каким брендом будут ездить автомобили проекта, остается секретом.

Всего за четыре года на работы по проекту из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Окупить эти работы предполагается в том числе за счет коммерческих продаж автомобилей, которые по плану должны начаться в 2019 году.

Первые 20 лет работы гараж особого назначения (ГОН) использовал зарубежные автомобили за неимением отечественных. Например, Ленин пользовался Rolls Royce, который называли «Серебренным призраком» за посеребренные детали и бесшумность при движении (считалось, что самый громкий звук в салоне – это тиканье часов пассажира). Любимой машиной Иосифа Сталина был Packard.

Но в разгар Великой Отечественной войны решено было сломать эту традицию. К 1958 году был изготовлен образец принципиально нового представительского лимузина ЗИЛ-111. Первый серийный бронированный ЗИС-115 – автомобиль со специальной защитой кузова, возивший Сталина. Бронированные советские лимузины, выпускавшиеся с 1982 года, – ЗИЛ-41045, ЗИЛ-41051, ЗИЛ-41052, ЗИЛ-41047ТБ. Эти автомобили не имели аналогов в мире и отличались от своих стандартных собратьев отдельными системами – усиленной подвеской, системой тормозов, отсутствием опускаемых стекол, защитой топливного бака, специальными шинами.

Последним отечественным автомобилем представительского класса стал бронированный лимузин ЗИЛ-41052, выпущенный в середине 80-х годов прошлого века и на тот момент не имевший аналогов в мире. Он обладает наивысшим классом безопасности, а конструкция шасси такова, что его невозможно перевернуть. На таком автомобиле ездил последний генеральный секретарь ЦК КПСС, он же первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

С 1986 года работы по модернизации отечественного лимузина не проводились, что привело к катастрофическому отставанию от мирового автомобилестроения. С 1994 года в ГОНе начали активно эксплуатироваться иномарки, в последние годы основными машинами стали Mercedes-Benz.

По данным ФСО, Mercedes используют руководители более 40 стран мира.

Напомним, 18 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность.